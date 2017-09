Ngoại hạng Anh cuối tuần này sẽ thật sự bùng nổ với cuộc chiến giữa 2 trong 3 ứng cử viên vô địch, Chelsea vs Man City. Bên cạnh đó là những trận đấu không kém phần hấp dẫn như Huddersfield vs Tottenham, Newcastle vs Liverpool... Sau đây là 10 thống kê thú vị nhất trước khi lượt trận này diễn ra.

Huddersfield Town v Tottenham

Mùa trước, Tottenham bất bại trên sân nhà và đây là yếu tố quan trọng giúp họ giành ngôi Á quân. Thế nhưng, mùa này khi 'dạt nhà' sang Wembley, Gà trống lại đang bấu víu vào các chuyến làm khách để nuôi hy vọng cạnh tranh top đầu. Cả 3 trận sân khách, họ toàn thắng và nếu vượt qua Huddersfield cuối tuần này, con số đó sẽ là 4. Lần gần nhất Tottenham thắng 4 trận sân khách đầu tiên đã là mùa giải 1960/61.

AFC Bournemouth v Leicester City

Chân sút chủ lực Jamie Vardy của Leicester đã ghi đến 3 bàn vào lưới Cherries sau 6 lần chạm trán.

Manchester United v Crystal Palace

Đang có phong độ cao, được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải tiếp đón đội bóng cuối bảng Crystal Palace, cơ hội để Quỷ đỏ có chiến thắng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh là rất lớn. Thậm chí thống kê cũng ủng hộ đoàn quân của Mourinho. Trong 16 lần chạm trán gần nhất tại PL, Man United bất bại trước Palace (thắng 13, hòa 3).

Stoke City v Southampton

Southampton vẫn đang bất bại tại sân khách mùa này, họ cũng chưa để thủng lưới. Nếu tiếp tục trắng lưới trên sân bet365 Stadium của Stoke, The Saints sẽ lập nên một kỷ lục trong lịch sử của CLB: 3 trận sân khách đầu mùa không để thủng lưới.

West Bromwich Albion v Watford

Bỏ qua thất bại 0-6 trước sức mạnh hủy diệt của Man City, Watford vẫn đang có một khởi đầu tốt với vị trí thứ 6. Đáng chú ý, họ đã lập nên một kỉ lục của CLB với 3 chiến thắng liên tiếp ở 3 trận sân khách đầu mùa giải. Watford đang nóng lòng phá vỡ kỷ lục mình vừa mới thiết lập khi làm khách trên sân West Brom cuối tuần này.

West Ham United v Swansea City

Có vẻ như sân khách lại đang là mảnh đất lành cho nhiều đội bóng PL mùa này. Sau Tottenham, Watford, Swansea cũng có thành tích tốt mỗi khi xa nhà. Họ vẫn đang bất bại và giữ sạch lưới sau 3 trận trên sân đối phương. Làm khách West Ham Thứ Bảy tới đây, Swansea đứng trước cơ hội trở thành đội bóng thứ tư giữ sạch lưới 4 trận sân khách đầu mùa giải sau Man Utd (1997/98), Leicester (2000/01) và Chelsea (2004/05).

Chelsea v Manchester City

Pep Guardiola đã đối đầu với Chelsea 7 lần trên cương vị huấn luyện viên và ông vẫn thất bại trong việc tìm kiếm một chiến thắng trước The Blues (hòa 4, thua 3). Một khắc tinh thật sự của chiến lược gia Tây Ban Nha.

Arsenal v Brighton & Hove Albion

Cột mốc lớn đang chờ Wenger. Nếu Arsenal vượt qua Brighton, Giáo sư sẽ phá vỡ kỉ lục giành chiến thắng trước 44 đối thủ khác nhau tại PL của Sir Alex Ferguson.

Everton v Burnley

Lại thêm một đội bóng có thành tích tốt trên sân khách. Mùa trước, Burnley chỉ giành được đúng 7 điểm khi xa nhà. Nhưng mùa này, chỉ sau 3 trận, họ đã có 5 điểm. Nếu đánh bại Everton, Burnley chính thức vượt qua số điểm trên sân khách mà họ kiếm được trong chiến dịch 2016/17.

Newcastle United v Liverpool

Chích chòe có thành tích khá tốt khi đối đầu với The Kop. Họ giành chiến thắng 4 trong 6 trận gần nhất (hòa 1, thua 1). Ở 2 chiến thắng gần nhất, Newcastle cũng không để thủng lưới.

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 17:10 29/09/2017