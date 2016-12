Thất bại 0-1 trước Juventus tại vòng 17 cuối tuần trước thật sự là một đòn rất đau đối với tham vọng xưng vương của AS Roma, khi giờ đây khoảng cách giữa 2 đội đã được nâng lên thành 7 điểm. Nhưng đúng như HLV Spalletti đã từng nói: "Mùa giải vẫn chưa kết thúc," và Bầy Sói thủ đô vẫn cần phải tiếp tục tiến về phía trước.

Với việc Juventus sẽ không thi đấu tại vòng đấu này do bận chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp Italia, đây sẽ là một cơ hội rất tốt để AS Roma có thể rút ngắn khoảng cách giữa 2 đội trên BXH. Tuy nhiên việc giành 3 điểm trước Chievo trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai có vẻ như không thật sự dễ dàng dành cho AS Roma, khi họ đang đối mặt với một danh sách chấn thương khá đáng ngại.

Vấn đề lớn nhất của HLV Spalletti trong trận đấu lần này chắc chắn chính là hàng tiền vệ, khi De Rossi và Nainggolan đều gặp phải chấn thương trong trận đấu với Juventus và gần như chắc chắn không thể ra sân trong trận đấu rạng sáng mai. Chính vì điều này, trọng trách dành cho hàng công của Roma với những Dzeko, Salah,... trận này là rất lớn.

Cũng cần phải biết rằng phong độ của Chievo vào thời điểm này cũng là rất ấn tượng, khi thầy trò HLV Maran chỉ mới thua đúng 1 lần trong 7 trận gần nhất, trong đó đã giành chiến thắng tới 5 lần, và 4 trận trong số đó Chievo đã bảo toàn thành công mảnh lưới của mình.

Dự đoán: 1-0

Người trong cuộc nói gì?

HLV Spalletti: "Các cầu thủ của chúng tôi đã phản ứng rất tốt với thất bại trước Juventus. Chúng tôi đã để Juventus nới rộng khoảng cách thêm 3 điểm, nhưng chúng tôi hoàn toàn để mất đi niềm tin của mình. Bạn sẽ thấy điều đó trong trận đấu với Chievo."

Thất bại 0-1 của Roma trước Juventus

HLV Maran: "Roma đang tìm kiếm một chiến thắng, nhưng chúng tôi sẽ khiến cho họ thất vọng. Nếu có được tâm lý tốt, chúng tôi hoàn toàn có thể giành được một kết quả có lợi trong trận đấu này."

Thông tin bên lề:

Chievo đã không thắng được Roma một lần nào trong 6 cuộc chạm trán gần đây.

11 trận gần đây của Chievo, 4 trận vừa qua của Roma và 10/11 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên đều không có quá 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng

Rất nhiều cầu thủ của Roma đang gặp vấn đề về chấn thương như De Rossi, Nainggolan, Florenzi,...

Lực lượng của Chievo trước thềm trận đấu này gần như không chịu tổn thất nào nghiêm trọng.

Thành tích gần đây

Đội hình dự kiến

Roma: Szczesny; Rudiger, Vermaelen, Fazio, Mario Rui; Paredes, Strootman; Salah, Perotti, El Shaarawy; Dzeko

Chievo: Sorrentino; Frey, Dainelli, Gamberini, Cacciatore; De Guzman, Radovanovic, Castro; Birsa; Meggiorini, Pellissier

Xú - Thể thao Việt Nam | 09:30 22/12/2016