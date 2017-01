02h45 ngày 16/01, Fiorentina vs Juventus: Allegri sẽ lại tức giận - Bóng Đá

Sau 19 vòng đấu đầu tiên, Juventus vẫn đang là đội bóng 'thống trị' tại Serie A khi đang chiếm giữ ngôi đầu bảng cùng với một khoảng cách tương đối an toàn là 4 điểm so với đội bóng xếp thứ 2 - AS Roma, bất chấp việc hiện tại vẫn đang đá ít hơn 1 trận.

Tuy nhiên thành tích có phần quen thuộc và 'nhàm chán' này vẫn chưa thể kiến Allegri cảm thấy hài lòng, khi Juventus thời gian qua đã bắt đầu bộc lộ vài vấn đề trong lối chơi, đặc biệt là khâu phòng ngự. Điển hình trong thắng lợi 3-2 trước Atalanta cách đây vài ngày, Juventus đáng ra đã có thể nhẹ nhàng kết thúc trận đấu với những bàn thắng của Dybala và Mandzukic, nhưng sự chủ quan trong hiệp 2 đã khiến Bà Đầm Già phải trải qua khoảng thời gian vô cùng sóng gió trước sự vùng lên mạnh mẽ của đối thủ.

Thực tế lối chơi thiếu nhiệt, chủ quan của các ngôi sao bên phía Juventus vốn đã xuất hiện trong một thời gian, đáng nói nhất phải kể đến thất bại trước AC Milan tại trận tranh siêu cúp Italia vào cuối năm 2016 vừa qua. Có lẽ như đúng Allegri đã tuyên bố trước thềm trận đấu với Fiorentina vào tối nay "đã đến lúc Juventus phải thay đổi" nếu như họ vẫn muốn giành được những danh hiệu vào cuối mùa.

Trước một Fiorentina không quá đáng ngại (3 vòng liên tiếp không thắng), chiến thắng có lẽ không phải là mục tiêu duy nhất mà Allegri hướng tới, bên cạnh đó còn là phải thắng như thế nào. Một chiến thắng thuyết phục, không để mắc phải những sai lầm không đáng có,... đó có lẽ mới chính là điều mà Allegri cũng như những NHM của Bà Đầm Già chờ đợi vào thời điểm này.

Video thắng lợi 3-2 của Juventus trước Atalanta

Dự đoán: 1-3

Người trong cuộc nói gì?

Allegri: "Chúng tôi đã chơi quá chủ quan mỗi khi dẫn bàn, điều này không thường xảy ra trong mùa giải năm ngoái. Rõ ràng điều quan trọng nhất đối với chúng tôi vào thời điểm này đó là hạn chế lại những bàn thua. Chúng tôi không được để những trận đấu Atatanta tái diễn, những trận đấu mà chúng tôi đã chơi tốt, sau đó mắc 2 sai lầm và phải nhận lấy 2 bàn thua."

Sousa: "Trước một đối thủ như Juventus, chúng tôi cần phải hết sức tập trung. Juventus là một đội bóng có khả năng phòng ngự rất tốt, tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu như kiểm soát được thế trận trên sân. Việc chỉ tập trung kèm một cầu thủ nào đó sẽ là sai lầm, chúng tôi sẽ không chơi theo cách đó trước Juventus."

Thông tin lực lượng

Fiorentina: Davide Astori, Borja Valero chấn thương.

Juventus: Alves chấn thương. Lichtsteiner treo giò. Benatia, Lemina thi đấu CAN 2017.

Thông tin bên lề

Fiorentina không thua 10 trận gần nhất trên sân nhà.

Juventus không thua 32/35 trận gần nhất chạm trán Fiorentina.

Fiorentina không thắng 4 trận gần nhất tiếp đón Juventus.

Juventus đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Serie A.

Phong độ gần đây

Đội hình dự kiến

Xú - Thể thao Việt Nam | 09:15 15/01/2017