02h45 ngày 02/02, AS Roma vs Cesena: Có kịp gượng dậy?

AS Roma hiện đang xếp thứ 2 tại Serie A, do đó nếu đem ra so sánh với một Cesena đang ngập chìm trong khó khăn tại Serie B thì đó rõ ràng là một sự so sánh quá khập khiễng.

Vào lúc này, vấn đề lớn nhất mà Cesena đang phải đối mặt chính là khả năng tổ chức phòng ngự, trong đó họ đã để thua tới 6 bàn trong 2 trận gần đây. Nếu xét rộng ra, Cesena cũng chỉ mới giữ sạch được mảnh lưới được 2 lần trong 17 trận đấu gần nhất trên tất cả các mặt trận.

Trong đó AS Roma lại đang là đội bóng sở hữu nhiều bàn thắng thứ 2 tại Serie A trong mùa giải năm nay với 44 bàn (bằng Juventus và thua Napoli với 48 bàn). Với sự đối lập này, rõ ràng khả năng xuất hiện một cơn mưa bàn thắng tại sân Olimpico vào tối nay là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên với thất bại trước Sampdoria cách đây 2 ngày tại Serie A, điều đáng lo ngại nhất đối với AS Roma vào lúc này chính là mặt tâm lý và thể lực. Nếu HLV Spalletti không thể mau chóng giúp các học trò khắc phục được vấn đề này, cơ hội để Cesena tiệp tục tạo nên bất ngờ tại Coppa Italia này là rất có cơ sở.

Video thất bại của Roma trước Sampdoria

Dự đoàn: 2-0

Người trong cuộc nói gì?

Spalletti: "Cesena đã loại Empoli và Sassuolo, đó chắc chắn là một thách thức không hề nhỏ dành cho chúng tôi. Nếu các cầu thủ của tôi mắc bất cứ sai lầm nào trên sân, chúng tôi hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của Cesena

Thông tin bên lề

- Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Roma đều giành chiến thắng trước Cesena.

- Roma đã thắng liên tiếp 8 trận trên sân nhà trên tất cả các mặt trận.

- Cesena chỉ mới thắng được 2 lần trên sân khách kể từ đầu mùa. Còn lại họ đã thua 8 và hòa 4.

Thông tin lực lượng

Roma: Florenzi, Nura chấn thương; Salah chưa thể ra sân.

Cesena: Sẽ có được lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này

Phong độ gần đây

Đội hình dự kiến

Roma: Szczesny; Rudiger, Fazio, Vermaelen; Peres, Strootman, Rossi, Emerson; Perotti, Nainggoloan, Dzeko.

Cesena: Agliardi; Perticone, Cascione, Rigione; Balzano, Garritano, Schiavone, Kone, Renzetti; Cocco, Ciano.

Xú - Thể thao Việt Nam | 09:40 01/02/2017