01h45 ngày 08/05, AC Milan vs AS Roma: Sợi dây sinh tử - Bóng Đá

Với AC Milan vào thời điểm hiện tại, họ đang xếp ở vị trí thứ 6, vị trí vừa đủ để giành quyền tham dự Europa League mùa sau. Tuy nhiên lúc này họ đang phải hứng chịu nhiều sức ép rất lớn, khi mà Inter đang ở ngay sau gáy với chỉ 3 điểm ít hơn. Đó là chưa kể thời gian qua thành tích mà Rossoneri đạt được là rất đáng thất vọng.

Cụ thể trong 5 trận gần đây, AC Milan chỉ thắng được đúng 1 lần, còn lại hòa tới 3 và thua 1. Đáng nói hơn các đối thủ mà Milan đối đầu đều là những đội bóng đang nằm trong nhóm cuối BXH, điển hình trận hòa 1-1 trước Crotone ở vòng đấu trước.

Trong khi đó với AS Roma, giờ đây đừng nói tới cơ hội vô địch, mà ngay cả cơ hội giành suất tiến thẳng vào vòng bảng Champions League cũng đang dần nằm ngoài tấm với đối với Bầy Cáo. Cụ thể kết thúc 2 lượt trận đấu sớm diễn ra vào rạng sáng nay, AS Roma đã bị Napoli vượt mặt để chiếm lấy vị trí thứ 2 trên BXH. Hiện khoảng cách của Roma và Napoli đang là 2 điểm, do đó đội bóng thành Rome chỉ có thể giành lại vị trí của mình nếu như có được đủ 3 điểm trong chuyến làm khách tới San Siro lần này.

Cầu thủ tâm điểm: Stephan El Shaarawy (Roma)

El Shaarawy từng được xem là tương lai của AC Milan trong quá khứ. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, Tiểu Pharaol đã không được trọng dụng tại San Siro và buộc anh phải chuyển tới AS Roma thi đấu. Chắc chắn cầu thủ người Italia đang rất muốn để lại một dấu ấn lớn trong lần trở lại này.

Video tài năng của Stephan El Shaarawy

Thông tin bên lề

- Milan đã có 83 mùa bóng chơi tại Serie A trong khi con số đó bên phía Roma là 84

- Milan có 18 chức vô địch Serie A, chỉ sau Juventus còn Roma mới chỉ 3 lần lên ngôi

- Milan không thắng 3 vòng gần nhất

- Roma toàn thắng 5 vòng sân khách mới đây

- Milan thất bại ở cả 2 cuộc đụng độ với Roma vừa qua

- Roma ghi tối thiểu 2 bàn ở 6 vòng sân khách gần đây

- 4/5 cuộc đối đầu mới nhất giữa 2 đội tại San Siro đều có ít nhất 3 bàn thắng được ghi

Thông tin lực lượng

AC Milan: Kucka (28/3 tiền vệ, treo giò), Abate (23/0 hậu vệ), Antonelli (7/0 hậu vệ), Romagnoli (25/1 hậu vệ), Poli (13/0 tiền vệ), Bonaventura (19/3 tiền vệ)

AS Roma: Rudiger (23/0 hậu vệ, treo giò), Strootman (31/4 tiền vệ, treo giò), Florenzi (9/0 tiền vệ)

Phong độ gần đây

Đội hình dự kiến

Milan: Donnarumma; De Sciglio, Zapata, Paletta, Vangioni; M. Fernandez, J.Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu

Roma: Szczesny; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Emerson; Paredes, De Rossi, Nainggolan; Salah, Dzeko, El Shaarawy

Xú - Thể thao Việt Nam | 10:35 07/05/2017