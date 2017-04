01h45 24/04, Juventus vs Genoa: Tiệc nhẹ tại Turin

Genoa từng chơi vô cùng ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Có thời điểm họ cùng với Juventus là 2 đội bóng duy nhất mùa này không biết thua là gì khi thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên trong lúc Bà đầm thành Turin vẫn duy trì sự đáng sợ của mình cho đến thời điểm này, thì Genoa lại sa sút không phanh kể từ tháng 12/2016.

Cụ thể khi bước vào tháng 12/2016 đến nay, đoàn quân của HLV Juric chỉ mới thắng được đúng 2 trận, còn lại họ đã thua tới 14 trận và hòa 4. Trong 5 trận gần đây, Genoa cũng chẳng có lấy được một trận thắng nào, và giành cũng chỉ duy nhất được 1 điểm trong trận đấu với Lazio hồi tuần trước.

Với phong độ như thế, rõ ràng Genoa khó được xem là đối thủ của Juventus, đội bóng đang hơn họ tới... 60 điểm trên BXH. Với việc đoàn quân của HLV Allegri vừa trở về Italia với chiến tích vẻ vang tại Champions League (loại Barcelona ở tứ kết), NHM lại càng chẳng có lý do gì để tin vào một điều thần kỳ mà đoàn quân của HLV Juric có thể làm được trong chuyến làm khách tới Turin vào tối nay.

Cầu thủ tâm điểm: Gonzalo Higuain (Juventus)

Tiền đạo người Argentina đang có phong độ rất tốt tại Serie A. Trong 3 trận gần nhất, Higuain đều có được ít nhất 1 cú đúp. Với việc Genoa đang sở hữu một hàng thủ tệ thứ 3 tại giải đấu, do đó khả năng Higuan sẽ có thêm cú đúp trong trận này cũng là rất cao.

Video tài năng của Gonzalo Higuain

Dự đoán: 3-0

Phong độ gần đây

Thông tin bên lề

– Juventus dẫn đầu BXH cùng 8 điểm cách biệt trước đội bám đuổi.

– Genoa đang có 30 điểm và hơn nhóm xuống hạng 9 điểm.

– Juvetus thắng 6/9 trận đối đầu đã qua, nhưng chỉ 3 lần thắng kèo.

– 7/8 trận giữa hai đội vừa qua tỉ số dưới mốc 3 bàn thắng.

– 20 trận sân nhà gần đây Juentus thắng 19 trận và thắng kèo ở 12 trận.

– Juventus thắng kèo cả 4 lần ra quân vừa qua.

– Genoa chỉ có 1 thắng lợi ở 17 trận đã qua, thua 12, thua kèo 14 trân.

Thông tin lực lượng

- Juventus vắng Marko Pjaca do chấn thương. Miralem Pjanic treo giò. Claudio Marchisio bỏ ngỏ khả năng ra sân.

- Genoa vắng Mattia Perin do chấn thương. Mauricio Pinilla, Armando Izzo, Luca Rigoni do án treo giò.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Rincon; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain

Genoa: Lamanna; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Veloso, Cataldi, Laxalt; Ntcham, Simeone, Palladino

Xú - Thể thao Việt Nam | 11:50 23/04/2017